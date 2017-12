Песня Селены Гомес об обманщике стала лучшей в 2017 году

Эта песня, в которой сочетаются стили новая волна и инди-рок, сразу после майской премьеры получила положительные отзывы критиков и была номинирована на Teen Choice Award в категории «Choice Summer: песня». Клип, в котором певица сыграла сразу четыре роли, набрал более 200 млн просмотров на YouTube. В то же время Bad Liar ни разу не удалось добраться до верхних строк чартов, пишет classic.newsru.com.

На второе место Billboard поставил песню Bodak Yellow певицы из США Cardi B, а на третьем - композиция Slide Келвина Харриса и Фрэнка Оушена. Ставшая феноменом лета-2017 Despasito Луиса Фонси и Дэдди Янки только на четвертом месте, а на пятом - XO TOUR Llif3 от Lul Uzi Vert.

Кроме того, в первую десятку вошли Гарри Стайлз с песней Sign of the Times, The Weeknd и Daft Punk с I Feel It Coming и группа Portugal. The Man с Feel It Still.