Певец Владимир Кузьмин тайно женился на юной любовнице

Пятница, 05 Апрель 2019 Мир Мир

Певец Владимир Кузьмин тайно женился на юной любовнице

Музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной, которая младше артиста на 36 лет.

По словам брата исполнителя Александра Кузьмина, пышной свадьбы у молодоженов не было — они просто расписалась около двух месяцев назад. Карпухина стала уже четвертой женой 63-летнего артиста. Свое бракосочетание они не афишировали, пишет ntv.ru.

Известно, что Карпухина приехала в Москву из Калининграда. Со своим будущим мужем она познакомилась на одном из мероприятий, когда подошла взять у него автограф. Затем Карпухина предложила ему помощь в организации концертов. После этого пара уже не расставалась.

В прошлом году музыкант развелся с Екатериной Трофимовой, с которой прожил в законном браке 17 лет. Она тоже была значительно младше Кузьмина — разница в возрасте между супругами составляла 27 лет.

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