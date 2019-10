Певица из The Muffs умерла от редкой болезни

Об этом сообщает Rolling Stone.

Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз (БАС), или болезнь Шарко, с которой артистка боролась в течение нескольких лет.

Шаттак родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1963 году. С 1985-го по 1990-й она выступала в составе женской рок-группы The Pandoras. После распада коллектива она сформировала The Muffs, с которой выступала до ухудшения состояния. Группа выпустила семь студийных альбомов и снялась в фильме «День отца» с Робином Уильямсом в главной роли.

Артистка также выступила в составе группы Pixies на ее гастролях по Европе в 2013-м, приняла участие в записи песнях Lori Meyers панк-группы NOFX и I'll Always Remember You (That Way) коллектива Bowling for Soup.

БАС является редким, медленно прогрессирующим и неизлечимым заболеванием, при котором происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличу и мышечной атрофии.