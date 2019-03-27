Пиццерия прятала куски мяса в веганской пицце

Среда, 27 Март 2019 Мир Мир

Пиццерия прятала куски мяса в веганской пицце

Вегетарианка Джей Палмер пожаловалась на пиццерию Domino's Pizza, которая доставила ей пиццу со спрятанными в тесте кусочками курицы и колбасы.

Об этом Палмер рассказала на своей странице в Facebook.

По словам девушки, она указала, что пицца должна быть веганской, и сотрудники заверили ее в том, что не станут добавлять мясо. Заметив, что заказ был выполнен неверно, Палмер позвонила с жалобой в заведение, однако поверили ей не сразу. Проверив заказ, менеджер принес извинения девушке и предложил вернуть деньги за пиццу, а также приготовить новую. Палмер отказалась.

На странице в Facebook девушка призвала всех не доверять Domino's Pizza. Также недовольная клиентка намерена принять меры, чтобы в дальнейшем пиццерия «не дискриминировала веганский образ жизни». Палмер планирует обсудить последующие шаги с вегетарианским сообществом.

Руководство пиццерии отметило, что абсолютно бессмысленно утверждать, что это было сделано преднамеренно, сообщает Independent. В Domino's Pizza добавили, что в настоящее время компания рассматривает возможность добавления веганских блюд в свое меню, чтобы удовлетворить растущий спрос.

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