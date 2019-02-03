Пилот раскрыл самые пугающие аэрофобов направления

По словам члена британской ассоциации пилотов Стюарта Кларка, чаще всего самолеты сталкиваются с турбулентностью над экватором. «Когда вы пересекаете экватор, вы попадается в так называемую внутритропическую зону конвергенции, где встречаются ветра с севера и юга. Я часто летал из аэропорта Хитроу в Южную Африку и, когда добирался до экватора, всегда сталкивался с грозами», — пояснил он.

Кларк также отметил, что особенно близко к экватору расположены города Сингапур, Майами, Канкун, Бангкок, Йоханнесбург, Гонконг и Мумбай.

Помимо этого, пилот уточнил, что рейсы из США в Великобританию тоже часто сопровождаются непогодой, возникающей из-за высотного струйного течения.

«В таких случаях экипаж делает все возможное, чтобы избежать турбулентности, поскольку это раздражает как бортпроводников, так и пассажиров. Пилоты пытаются пролететь под турбулентностью или над ней», — рассказал Кларк.

Другая местность, для которой характерна турбулентность, — горные хребты, например, Альпы или Пиренеи. По словам командира, это связано с «горными волнами» (волновые движения воздуха, которые возникают рядом с хребтами при высокой скорости ветра, направленной к горам — прим. «Ленты.ру»).

«Серьезная турбулентность может возникнуть даже над небольшими холмами. Особенно, если эти холмы расположены недалеко от аэропорта. Например, это может случиться, когда вы прилетаете в аэропорт Глазго с востока», — поделился пилот.