Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Суббота, 01 Декабрь 2018 Мир Мир

Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Пилот авиакомпании Vortex Air, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.

Об этом сообщает Daily Mail Australia.

Инцидент произошел 8 ноября на борту самолета Piper PA-31 Navajo, выполнявшего чартерный рейс из Девонпорта в Австралии на соседний остров Кинг, однако расследование произошедшего началось только сейчас. Пилот заснул за штурвалом и на 46 километров пролетел мимо места назначения.

По данным системы отслеживания полетов, авиалайнер совершил безопасное приземление в аэропорту Кинг-Айленд недалеко от города Карри. Тем не менее, австралийское бюро транспортной безопасности назвало случай «серьезным нарушением» и теперь занимается сбором доказательств. Результаты расследования станут известны в марте 2019 года.

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