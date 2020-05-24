Пилот смастерил самолет и разбился на нем возле жилого дома

Воскресенье, 24 Май 2020 Мир Мир

Пилот смастерил самолет и разбился на нем возле жилого дома

Австралийский пилот смастерил легкомоторный самолет и разбился на нем неподалеку от жилого дома в штате Новый Южный Уэльс.

Владелец сарая, возле которого упал летательный аппарат, пытался помочь летчику выбраться из обломков и оказать ему первую помощь, однако пилот все же погиб.   Его тело еще не опознали, но предполагается, что это был 44-летний мужчина.

Как отметил глава аэроклуба Ньюкасла, он пытался приземлиться на взлетно-посадочную полосу, но из-за проблем с двигателем не смог этого сделать.  

По словам представителя Управления безопасности гражданской авиации Питера Гибсона (Peter Gibson), летчик самостоятельно собрал гидросамолет Osprey 2. «Людям нравится мастерить самолеты с нуля и понимать, как все это работает. Тогда они получают острые ощущения от полета», — пояснил он.

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