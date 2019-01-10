Пилот тайно покатал жену в своей кабине и лишился работы

Четверг, 10 Январь 2019 Мир Мир

Пилот тайно покатал жену в своей кабине и лишился работы

Авиакомпания отстранила от работы командира воздушного судна и назначила ему штраф за то, что он тайно посадил жену в кабину пилотов.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как заявили представители китайской авиакомпании Donghai, их сотрудник по фамилии Чэнь купил супруге билеты на два рейса и позволил ей лететь в своей кабине.

«Чэнь злоупотребил своими полномочиями, нарушил правила безопасности и действовал вопреки советам других», — говорится в заявлении компании.

В результате его отстранили от работы на полгода и обязали выплатить штраф в 12 тысяч юаней (1 770 долларов США). Коллеги летчика были оштрафованы на шесть тысяч юаней (885 долларов США) и отстранены от работы на 15 суток за содействие.

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