Пилот тайно покатал жену в своей кабине и лишился работы

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как заявили представители китайской авиакомпании Donghai, их сотрудник по фамилии Чэнь купил супруге билеты на два рейса и позволил ей лететь в своей кабине.

«Чэнь злоупотребил своими полномочиями, нарушил правила безопасности и действовал вопреки советам других», — говорится в заявлении компании.

В результате его отстранили от работы на полгода и обязали выплатить штраф в 12 тысяч юаней (1 770 долларов США). Коллеги летчика были оштрафованы на шесть тысяч юаней (885 долларов США) и отстранены от работы на 15 суток за содействие.