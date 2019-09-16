Пилот запаниковал при посадке самолета и вышел из кабины

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Мир Мир

Пилот запаниковал при посадке самолета и вышел из кабины

Второй пилот испытал приступ паники во время посадки в Шотландии и вынудил командира воздушного судна сажать самолет в одиночку.

Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании EasyJet, на борту которого находились 148 пассажиров. Как показало расследование, за день до случившегося оба пилота успешно посадили самолет, следовавший из Глазго в Пальму, Майорка, однако во время приземления они столкнулись с сильным ветром, и им пришлось заходить на второй круг.

На следующий день экипаж в том же составе совершал обратный перелет из Пальмы в Глазго, но при посадке второй пилот испытал паническую атаку, из-за чего ему пришлось выйти из кабины и оставить командира воздушного судна одного.

В результате опытному 50-летнему пилоту удалось успешно посадить самолет, используя поддержку диспетчерской службы. По его словам, напарник выглядел раздраженным и подавленным весь полет, несмотря на то что во время посадки в предыдущий день казался спокойным.

После приземления второму пилоту была оказана медицинская помощь, а позже он признался, что впервые столкнулся с сильным ветром и заходом на второй круг и поэтому перенервничал.

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