Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Об этом сообщает Daily Mail.

Спустя несколько часов после вылета из лондонского аэропорта Gatwick им пришлось развернуть самолет и посадить его в Порту, поскольку взлетно-посадочная полоса в Лиссабоне была закрыта.

После успешного приземления в Порту всех пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы дозаправить его и подготовить к вылету в пункт назначения. Однако спустя пять часов ожидания туристам сообщили, что их лайнер улетел в Лиссабон без них.

«Мы прилетели в аэропорт [Порту] и просидели там до тех пор, пока кто-то не сказал, что наш самолет уже улетел без нас в Лиссабон. Все были шокированы. Затем всех отвезли в Лиссабон на автобусе», — рассказал один из пассажиров Фрэзер Ренделл.

Представитель авиакомпании принес извинения за случившееся и прокомментировал ситуацию. «К сожалению, задержка рейса привела к тому, что экипаж превысил установленный лимит рабочего времени. В связи с этим мы предоставили пассажирам ваучеры на прохладительные напитки и трансфер в Лиссабон», — пояснил агент easyJet.