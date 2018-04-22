Пинк признана самой красивой женщиной

Воскресенье, 22 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пинк признана самой красивой женщиной

Американская певица Пинк возглавила рейтинг самых красивых женщин по версии журнала People.

В новом номере артистка появилась на обложке со своим сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.

«Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза», - шутливо прокомментировала Пинк свое первое место в рейтинге красавиц на телешоу Эллен Дедженерес.

Она отметила, что красота многогранна и для каждого она своя, пишет iz.ru.

«Нет ничего плохого в красоте и нет ничего плохого в том, чтобы быть красивым внутри, быть красивым снаружи. Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете», - отметила певица.

При этом своим главным преимуществом и лучшим качеством Пинк назвала чувство юмора.

В прошлом году самой красивой женщиной People назвал актрису Джулию Робертс.

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