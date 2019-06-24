Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Понедельник, 24 Июнь 2019 Мир Мир

Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Афроамериканский композитор, аранжировщик и продюсер Дейв Бартоломью скончался на 101-м году жизни.

Об этом сообщает Associated Press.

Музыкант умер в больнице в Новом Орлеане. О смерти сообщил его сын Дейв Бартоломью-младший. «Его тело попросту не выдержало. Папе было сто лет и шесть месяцев. Просто его время пришло», — сказал он.

Бартоломью стал популярным благодаря композициям, записанным в соавторстве с пианистом и вокалистом Фэтс Домино. Вместе музыканты выпустили такие хиты, как Ain’t That a Shame и Blue Monday. Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья