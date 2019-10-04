Питбуль спас детей ценой своей жизни

Об этом сообщает CNN.

Джина Ричардсон рассказала, что собака внезапно напала на что-то во дворе, пока ее 10-летний сын Орайли играл рядом. Мальчик подумал, что это веревка, однако заметил, что щенок не подпускает его к ней. Затем его 11-летний брат Орион пошел на задний двор, чтобы налить воды псу. Внезапно Зевс лег на землю животом и отказался вставать с этого места.

Когда мальчик перевернул собаку, он увидел змею. Позже выяснилось, что это ядовитая коралловая змея, которая укусила щенка четыре раза. После этого Зевс откусил ей голову и проглотил. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей дали противоядие. Однако лекарство не успело подействовать. Пес умер спустя сутки, в день рождения Орайли.

Ричардсон сказала, что вся семья опечалена произошедшим. Женщина добавила, что вечно будет благодарна Зевсу за спасение ее детей. Она считает, что если бы не пес, она могла потерять одного из своих сыновей.

Это не единственный случай, когда пес спасает человека от укуса змеи. В июле этого года две собаки на Филиппинах спасли ребенка от кобры. Один из питомцев умер от укуса, вторая собака выжила, но ослепла от яда.