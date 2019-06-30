«Планета викингов» открылась в Осло

Этот высокотехнологичный проект создавался при поддержке мировых кинозвезд и ведущих историков Норвегии.

Посетители получат уникальный шанс стать участниками самого настоящего набега викингов. Реальность происходящего достигается за счет применения технологий виртуальной реальности (Volumetric Capture VR) и динамических кресел 4D, двигающихся синхронно с происходящим на экране. Здесь будет использован первый в Скандинавии экран с углом обзора 270 градусов, пишет euromag.ru.

Кроме того, это будет первый в Норвегии голографический театр.