Платье принцессы Дианы продали за 313 тысяч долларов
Темно-синее бархатное вечернее платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с Джоном Траволтой, продали за 313 тысяч долларов.
Об этом сообщает ТАСС.
В понедельник платье оставалось непроданным на лондонском аукционе Kerry Taylor, все же нашло покупателя. Наряд приобрел некий «Британский институт».
Платье было у Леди Ди одним из любимых. В нем она поразила Белый дом, танцуя с актером Джоном Траволтой в 1985 году под музыкальный хит из фильма «Лихорадка субботнего вечера» (Saturday Night Fever, 1977).