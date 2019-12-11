Платье принцессы Дианы продали за 313 тысяч долларов

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник платье оставалось непроданным на лондонском аукционе Kerry Taylor, все же нашло покупателя. Наряд приобрел некий «Британский институт».

Платье было у Леди Ди одним из любимых. В нем она поразила Белый дом, танцуя с актером Джоном Траволтой в 1985 году под музыкальный хит из фильма «Лихорадка субботнего вечера» (Saturday Night Fever, 1977).