Платья Катрин Денев ушли с аукциона почти за миллион евро

Коллекция нарядов Катрин Денев, выставленная на торги, насчитывает более 300 лотов, среди которых есть как вечерние, так и повседневные наряды звезды французского кино. Почти половина нарядов были проданы в ходе аукциона в Париже, остальные выставлены на онлайн-торги.

Самым дорогим лотом оказалось расшитое стеклярусом и бисером розовое платье, в котором Денев познакомилась в 1969 году с Альфредом Хичкоком. Платье было продано в 10 раз выше стартовой цены за 42,5 тысячи евро. А черное вечернее платье, в котором актриса появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе в 1993 году ушло с молотка за почти 19 тысяч евро.

Накануне аукциона 75-летняя Катрин Денев рассказала журналистам, что решила выставить на аукцион наряды, созданные Сен-Лораном, из-за невозможности обеспечить их правильное хранение, пишет ТАСС. Актрису и знаменитого кутюрье связывала полувековая дружба.