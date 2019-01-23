Playboy впервые выпустил белье

Среда, 23 Январь 2019 Мир Мир

Playboy впервые выпустил белье

Журнал Playboy совместно с компанией по производству нижнего белья и купальников Coco de Mer выпустил коллекцию женского нижнего белья в винтажном стиле под названием Catch Me. 

Комплекты навеяны знаковыми выпусками журнала разных лет. Например, комплект из красного атласа и кружев Kiss Me — обложкой майского номера 1979 года.

Некоторые модели игривых бюстгальтеров и трусиков украшены фирменным хвостиком кролика Playboy Bunny — символа журнала. Рекламную кампанию коллекции снял известный британский фотограф моды Ранкин.

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