Плохая новость принесла игроку в лотерею миллион долларов

Об этом пишет информационный портал UPI.

78-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, приобрел несколько 5-долларовых билетов Gold Bar Bingo в местном магазине. Американец тут же проверил результаты розыгрыша: один из билетов принес ему 500 долларов (32,5 тысячи рублей). Тогда он обратился за деньгами к кассирше, которая сообщила ему плохую новость.

«Девушка сказала, что только менеджер может выплатить мне призовую сумму, поскольку деньги хранятся в сейфе, — рассказывает любитель азартных игр. — Я не расстроился и пошел в другой магазин, где мои друзья участвуют в виртуальных скачках Racetrax. Там мне пришла в голову мысль купить еще лотерейных билетов».

После этого американец заехал в магазин Quick Mart и отметил свой первый выигрыш покупкой билета Monopoly стоимостью 20 долларов (1,3 тысячи рублей). В результате он стал обладателем миллиона долларов (около 65 миллионов рублей).

Победитель отметил, что супруга с трудом поверила в их везение, однако уже присматривает новый дом.