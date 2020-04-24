Плотник сыграл в лотерею и стал мультимиллионером

Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Плотник Райан Хойл (Ryan Hoyle) узнал, что стал мультимиллионером, утром 18 апреля. Он зашел в электронную почту и обнаружил, что выиграл 58 миллионов фунтов стерлингов (5,4 миллиарда рублей). Обычно 38-летний британец покупал лотерейные билеты в супермаркете, но во время самоизоляции по коронавирусу решил попытать удачу в режиме онлайн.

«Я не мог в это поверить. Мне нужно было с кем-то это обсудить, поэтому я позвонил маме с папой, — вспоминает Хойл. — Меня всего трясло. Я прыгнул в машину и поехал к дому родителей. Я соблюдал меры предосторожности и выдерживал социальную дистанцию. Я протянул свой телефон через окно и попросил, чтобы они проверили результат. Чтобы убедиться в выигрыше, они даже зашли на другой сайт. Я действительно выиграл 58 миллионов фунтов».

В тот же день удачливый британец встретился с братьями. Соблюдая безопасную дистанцию, они отметили радостное событие, выпив по бутылке пива. «Я просто не мог находиться один. Мы сидели на расстоянии более двух метров. Мне необходимо было обсудить с ними случившееся и услышать их совет. Эта встреча помогла мне справиться с бурей эмоций», — пояснил он.

Хойл пока не решил, будет ли продолжать работать, однако пообещал завершить текущие заказы. На выигранные деньги победитель планирует купить новую машину, построить дом и отвезти дочь во «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея», расположенный в штате Флорида.

«На данный момент я не собираюсь тратить все деньги на себя. Я хочу помочь семье и самым близким друзьям. Мама работает уборщицей в местной школе. Было бы здорово отправить ее на пенсию раньше срока», — поделился своими планами любитель азартных игр.