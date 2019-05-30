По Осло начали курсировать беспилотные электробусы

Маршрут пролегает по вдоль побережья Осло-фьорда. Маленькие красные автобусы отправляются от Ратуши, проезжают мимо крепости Акерсхюс, делают остановку у круизного терминала и доезжают до Виппетанген, южной оконечности полуострова Акерснес в центре норвежской столицы.

Запуску предшествовал тестовый период, когда автобусы собирали информацию о маршруте и анализировали ситуацию на дорогах. Несмотря на то, что автобусы роботизированы и не требуют присутствия водителя, в салоне обязательно находится сотрудник транспортной компании, в задачи которого входит обеспечение комфортной поездки и оказание помощи, когда это требуется. Автобусы доступны для малоподвижных пассажиров и имеют место для колясок, пишет euromag.ru.

Этот вид транспорта уже успел завоевать любовь горожан и гостей города, тем более что у автобусов есть имена: Уда и Мадс.