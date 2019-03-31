По всему миру появляются стены памяти Кита Флинта

В Питерборо в Кембриджшире стену граффити в честь покойного музыканта нарисовал мастер стрит-арта Нейтан Мердок. Помимо Кембриджшира, память Кита Флинта на стенах решили увековечить в Лондоне, Нортгемптоне и Саутенде. Также в память о музыканте появился мемориал в Петербурге.

Вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет.

Он покончил с собой в своем доме в Эссексе, пишет euromag.ru.

В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти музыканта обнаружено не было.

Кит Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году.

Летом этого года группа должна была выступить в Москве.

На странице коллектива в Instagram говорится, что вокалист The Prodigy покончил жизнь самоубийством.