По всему миру появляются стены памяти Кита Флинта

Воскресенье, 31 Март 2019 Мир Мир

По всему миру появляются стены памяти Кита Флинта

Стены с граффити, фото и рисунками в честь умершего вокалиста Prodigy Кита Флинта появляются и в Британии, и в России.

В Питерборо в Кембриджшире стену граффити в честь покойного музыканта нарисовал мастер стрит-арта Нейтан Мердок. Помимо Кембриджшира, память Кита Флинта на стенах решили увековечить в Лондоне, Нортгемптоне и Саутенде. Также в память о музыканте появился мемориал в Петербурге.

Вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет.

Он покончил с собой в своем доме в Эссексе, пишет euromag.ru.

В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти музыканта обнаружено не было.

Кит Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году.

Летом этого года группа должна была выступить в Москве.

На странице коллектива в Instagram говорится, что вокалист The Prodigy покончил жизнь самоубийством.

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