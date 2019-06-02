По закрытому Лувру начнут водить экскурсии

Воскресенье, 02 Июнь 2019 Мир Мир

По закрытому Лувру начнут водить экскурсии

Лувр предлагает частные экскурсии по музею в те часы, когда он закрыт для посещения.

Двухчасовые экскурсии будут проводиться один раз в месяц, а билеты будут стоить 30 евро, пишет Артгид.

Лувр в сотрудничестве с онлайн-площадкой для краткосрочной аренды жилья AirBnB предлагает за 30 евро частные экскурсии по музею в те часы, когда он закрыт для посещения, пишет euromag.ru.

Это предложение станет часть программы Лувра по привлечению в музей местных жителей. Ежегодно Лувр посещают более 10 млн человек, большинство из которых туристы, в то время как местные жители чувствуют себя подавленными огромными толпами, стекающимися в музей.

Лувр с этого года отказался от программы бесплатных воскресений, бывших весьма популярными среди иностранных туристов, в пользу бесплатных суббот раз в месяц. В музее также стали проводиться по вечерам семейные мероприятия. Двухчасовые экскурсии рассчитаны на 15 человек и будут проводиться один раз в месяц во вторник утром (на французском) и днем (на английском), начиная с сентября и до конца 2019 года.

Билеты поступили в продажу на AirBnB с 20 мая 2019 года.

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