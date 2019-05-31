Победитель популярного реалити-шоу погиб в день рождения

Зарлас разбился на мотоцикле в ночь на 31 мая. Он был без шлема и скончался практически сразу после столкновения. По данным CNN Greece, мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в металлическое ограждение на проспекте Сингру в Афинах.

ДТП произошло в день рождения 28-летнего Зарласа. Друзья, не знавшие о его гибели, продолжали писать поздравления в соцсетях. В настоящее время полиция продолжает расследование ДТП.

Реалити-шоу Power of love — одно из самых популярных в Греции, передача продолжает выходить на телеканале Skai. Зарлас был победителем первого сезона проекта.