Побег из зоопарка

Пятница, 01 Июнь 2018 Мир Мир

Побег из зоопарка

Из зоопарка в немецком городе Люнебах, земля Рейнланд-Пфальц, сбежало несколько крупных хищников.

Из клеток удалось вырваться двум тиграм, двум львам, ягуару и медведю. Это произошло после того, как протекавшая недалеко река вышла из берегов из-за сильных ливней. В результате зоопарк был затоплен и частично разрушен.

Медведя застрелили, остальные животные остаются на свободе. Местонахождение исчезнувших львов, тигров и ягуара не установлено. Полиция не исключает, что они остаются на территории зоопарка. Местных жителей призвали не покидать дома, пока животные не будут найдены.

Люнебах располагается на западе Германии недалеко от границы с Люксембургом и Бельгией. В зоопарке площадью 30 гектаров содержатся около 400 животных, в том числе сибирские тигры и львы.

В 2016 году сообщалось, что из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге сбежала тигрица. Через час животное удалось поймать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: cоблазнила работница «лара»...

      Сотрудница, если можно так сказать, воспользовалась своим служебным положением.

      Подробнее

    • Португалия: с места ДТП - скрылся...

      Опубликованы данные ежегодного отчета о жертвах ДТП в 2017 году.

      Подробнее

    • Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела

      В новых коллекциях знаменитых брендов вновь появилось несколько вариантов обуви с пальцами ног.

      Подробнее

    • В Мадриде разрешат кататься на скейтах по улицам

      В мэрии Мадрида представили окончательный проект Правил устойчивого движения. Одно из главных изменений касается скейтеров, которые смогут передвигаться по тротуарам, велодорожкам и другим пешеходным зонам в испанской столице.

      Подробнее

    • Alfa Romeo возродит спорткары

      Компания Alfa Romeo к концу 2022 года выпустит на рынок семь новых моделей, из которых две - спорткары.

      Подробнее

    • Италия: «Cuma Express»

      Летний скоростной поезд соединит Флегрейские Поля с Неаполем.

      Подробнее

    • Побег из зоопарка

      Из зоопарка в немецком городе Люнебах, земля Рейнланд-Пфальц, сбежало несколько крупных хищников.

      Подробнее

    • В WhatsApp обнаружили надоедливую ошибку

      Часть пользователей WhatsApp заявила, что не видит отправителя сообщений, когда получает уведомления на заблокированном смартфоне.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе