Почта 20 лет доставляла бабушке книги для внучки

Американка из города Орландо заказала для своей четырехлетней внучки несколько книг известного в Америке детского писателя Доктора Сьюза в 1998 году. Посылка долгое время не приходила, и Уолкер просто забыла про нее. Книги доставили лишь в конце сентября 2018 года. «Я открыла посылку, взглянула на дату и вскрикнула от неожиданности», — призналась женщина.

Почта объяснила задержку тем, что посылка застряла в старом почтовом ящике. Уолкер отнеслась к ситуации с юмором и рассказала, что теперь книги с удовольствием читает ее пятилетний правнук.