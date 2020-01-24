Почта Франции начала использовать дроны

Пятница, 24 Январь 2020 Мир Мир

Почта Франции начала использовать дроны

Почта Франции и международная служба экспресс-доставки DPDgroup начали доставлять посылки в удаленные районы французских Альп с помощью беспилотников.

Это позволит избежать задержек (ведь альпийские дороги периодически перекрывают в связи с погодными условиями, и почтовые грузовики не могут добраться до адресатов). К тому же, доставка дронами поможет разгрузить узкие горные дороги.

Первыми смогут получить свои посылки по воздуху жители деревни Мон-Сен-Мартен в департаменте Изер, сообщает Евро-Пульс.

Почтовый грузовик доезжает до деревни Фонтаниль-Корнийон, дорогу к которой практически никогда не перекрывают, и оттуда оператор отправляет дрон с посылкой в Мон-Сен-Мартен, пишет euromag.ru.

Уже на месте дрон оставляет посылку в специальном контейнере, а адресат получает смс с кодом от контейнера. Полет дрона занимает всего 8 минут, а почтовому грузовику нужно около 20 минут, чтобы доехать до пункта назначения по горному серпантину.

Пока что дроны могут доставлять посылки весом не больше 2 кг и с максимальными габаритами 31х15х10 см.

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