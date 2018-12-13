Почти половина мужчин в Европе брали декретный отпуск

Согласно опросу Евробарометра, таких ответственных отцов больше всего в Швеции (56%), Дании (36%) и Финляндии (39%), а меньше всего – на Кипре (3%) или Румынии (5%).

Впрочем, когда речь заходит не о специальном отпуске для отцов, а о декрете, который может взять только один из родителей, то мужчин, желающих временно поменять работу на уход за ребенком, становится меньше. Только 32% отцов уходили в «общий» декрет (или допускают такую возможность в будущем), в то время как у 57% женщин есть такой опыт или намерение это сделать, пишет euromag.ru.

Мужчины реже женщин выбирают уйти в «общий» декретный отпуск в основном потому, что «не могут позволить себе это по финансам» (21%). Другим распространенным ответом на вопрос, почему отец не уходил в декрет, был «Моя жена уже использовала наш декретный отпуск».