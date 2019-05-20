Почти половина поляков не едят мясо

Согласно исследованию компании IQS, специализирующейся на изучении поведения потребителей, раньше Польша была одной из европейских стран, где больше всего любят мясо. Еще 10 лет назад аналогичные исследования показывали, что больше 70% поляков едят мясо каждый день.

Чаще всего поляки отказываются от мяса из-за опасения получить с ним антибиотики, которые дают животным на фермах, чтобы избежать эпидемий. На втором месте среди причин – этические соображения, сообщает euromag.ru.

В других странах Европы вегетарианство тоже становится популярнее.

Например, в Португалии за последние 10 лет вегетарианцев стало в 4 раза больше; парламент страны принял закон, обязывающий столовые госучреждений обязательно включать в меню вегетарианские блюда.

А в итальянском Турине развитие вегетарианства включено в пятилетний план развития города, и мэр города хочет сделать его вегетарианской столицей мира.