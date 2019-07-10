Почти полсотни людей отравились газом из-за утечки в отеле

Среда, 10 Июль 2019 Мир Мир

Почти полсотни людей отравились газом из-за утечки в отеле

В канадском городе Виннипег в гостинице Super 8 Motel 46 человек отравились газом из-за утечки.

Об этом сообщает Global News.

Всего из мотеля были эвакуированы 52 человека и одна собака. Из них 46 человек, включая двух детей, были доставлены в госпиталь. Большая часть была отпущена домой.

Пятеро были доставлены в больницу в нестабильном состоянии. Состояние еще 26 госпитализированных оценивается как стабильное.

«Ни один из пациентов не нуждался в реанимации, никто не был интубирован, но уровень окиси углерода был таким, что пострадавшие относились к критической категории», — рассказал о состоянии госпитализированных главный пожарный фельдшер Виннипега Джон Лэйн.

Жертв удалось избежать благодаря датчику, подавшему сигнал о превышении допустимых значений содержания угарного газа. На него отреагировали три пожарные станции. К отелю оперативно прибыло несколько пожарных машин и десять машин скорой помощи.

Подача газа в здание была приостановлена, была начата вентиляция помещения. По словам представителя пожарного департамента Виннипега, отель недавно успешно прошел пожарную инспекцию.

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