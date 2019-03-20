Почтового голубя продали за 1,25 млн евро
Фламандский голубь по кличке Армандо стал самым дорогим голубем, который когда-либо продавался в мире.
Отмечается, что на аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия, Бельгия) Армандо был куплен за рекордную сумму в 1 млн 252 тыс. евро.
Пятилетний Армандо стал одним из лучших в истории голубиных гонок. Он является обладателем многочисленных призов за победы, сообщает euromag.ru.
Покупатель - китаец. В Китае высоко ценят бельгийских голубей, но теперь главной задачей Армандо будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.