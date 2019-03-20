Почтового голубя продали за 1,25 млн евро

Среда, 20 Март 2019 Мир Мир

Почтового голубя продали за 1,25 млн евро

Фламандский голубь по кличке Армандо стал самым дорогим голубем, который когда-либо продавался в мире.

Отмечается, что на аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия, Бельгия) Армандо был куплен за рекордную сумму в 1 млн 252 тыс. евро.

Пятилетний Армандо стал одним из лучших в истории голубиных гонок. Он является обладателем многочисленных призов за победы, сообщает euromag.ru.

Покупатель - китаец. В Китае высоко ценят бельгийских голубей, но теперь главной задачей Армандо будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.

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