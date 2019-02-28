Под самой суровой тюрьмой США нашли секретный тоннель
Группа исследователей из Бингемтонского университета обнаружила остатки военных сооружений под знаменитой тюрьмой «Алькатрас».
Об этом сообщает ScienceDaily.
Для поиска военных объектов, построенных на острове еще в XIX веке, когда на Алькатрасе располагался форт, ученые использовали радиолокационные и лазерные сканеры. Они также прибегли к георектификации — механизму привязки старых оцифрованных карт к системе координат, позволяющему точно определять местоположение исторических объектов в трехмерном пространстве.
В результате группе, возглавляемой археологом Тимоти де Сметом, удалось выявить под землей сохранившиеся сооружения — предположительно, бомбоубежище, тоннель из кирпичной кладки и вентиляционные каналы, проложенные по направлению с востока на запад под площадкой для прогулок заключенных.
Руководитель группы отметил, что его шокировало удовлетворительное состояние обнаруженных построек — по словам исследователя, объекты скрыты тонким слоем земли и бетонным полом, то есть они погружены в почву всего на несколько сантиметров.
Де Смет планирует продолжить археологические изыскания на острове — он надеется найти старинную цитадель, которая, по версии исследователей, также находится непосредственно под зданием бывшей тюрьмы.
«Алькатрас» построили в начале XX века, тюрьма стала первой военной на территории США. Впоследствии в ней под жесточайшим контролем содержались многие знаменитые преступники, в том числе Аль Капоне. Считается, что ни одному из заключенных не удалось успешно сбежать из «Алькатраса». В 1963 году тюрьму закрыли — ее работа была признана нецелесообразной с финансовой точки зрения.