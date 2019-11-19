Под Тулузой обрушился висячий мост

В момент обрушения на мосту находилось, как минимум, два автомобиля: легковая машина и грузовик. В катастрофе погибла 15-летняя девочка-подросток, ее мать, находившуюся за рулем, спасли очевидцы трагедии.

Вечером местные власти сообщили, что в ходе поисковой операции обнаружено тело водителя грузовика. France-Presse сообщило, что травмы (в том числе тяжелые) получили пять человек: трое очевидцев, принявших участие в спасательной операции, и двое пожарных-спасателей.

Как сообщили в префектуре, в момент обрушения на мосту находился грузовик, легковой автомобиль и, возможно, еще один фургончик. Как сообщает издание La Dépêche du Midi, всего за несколько мгновений до обрушения по мосту проехал школьный автобус.

В поисково-спасательной операции задействованы 80 пожарных-спасателей и 50 жандармов, а также водолазы и собаки. В доставке пострадавших в больницы участвуют три вертолета. Трое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии, также в больницу были отправлены двое спасателей в относительно тяжелом состоянии, пишет euromag.ru.

Мост длиной в 155 метров и шириной в 6,5 метров был построен в 1931 году. Согласно данным регионального совета, мост регулярно проходил осмотр. В 2003 году проводился капитальный ремонт моста. Последняя плановая проверка состояния конструкций прошла в 2017 году и не выявила каких-либо проблем.