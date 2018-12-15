Под землей нашли затерянный мир

Это в сотни раз больше, чем биомасса всего человечества. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи из Deep Carbon Observatory взяли пробы из подводных и наземных скважин глубиной более пяти километров, чтобы определить, какое количество углерода содержится в литосфере. Результаты анализа показали, что в недрах обитают 70 процентов бактерий и архей от всех микроорганизмов Земли, в том числе Altiarchaeales, предпочитающие среду с высоким содержанием серы, и Geogemma barossii, обнаруженная в гидротермальных источниках при температуре 121 градус Цельсия.

Некоторые микроорганизмы были найдены на глубине 2,5 километра. Эти археи получают энергию для жизнедеятельности не от солнечных лучей, а за счет окисления неорганических веществ. В качестве побочного продукта они выделяют метан. Поскольку они живут в среде, содержащей небольшое количество доступной для метаболизма энергии, метаногены тратят ее в большей степени на восстановление компонентов клетки, а не на размножение или активный образ жизни.

По оценкам, объем подземной микробной биосферы составляет приблизительно два миллиарда кубических километров, однако в будущем этот показатель может быть уточнен.