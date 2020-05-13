Подарок дочери принес женщине богатство

Об этом сообщает издание UPI.

Женщина рассказала, что дочь подарила ей на День матери билет моментальной лотереи. «Я просто сидела за столом и пила чай, пока моя дочь готовила мне кексы, и решила стереть защитный слой с билета», — сказала она.

«Я закричала ей: «Кажется, я выиграла!» Мы несколько раз перепроверили все, чтобы убедиться, что это действительно так», — вспоминает победительница.

Она планирует потратить призовые деньги на ремонт.