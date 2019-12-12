Подлодку с двумя тоннами кокаина перехватили в Перу

Четверг, 12 Декабрь 2019 Мир Мир

Подлодку с двумя тоннами кокаина перехватили в Перу

Патруль силовиков из Перу перехватил у северного побережья страны полупогружную субмарину, на борту которой была партия кокаина общим весом около двух тонн.

Об этом сообщает перуанский филиал газеты El Comercio.

Подлодку с огромным количеством запрещенного вещества обнаружили примерно в 300 километрах от берега. В ней, помимо 36 мешков с наркотиком, находились четверо мужчин: мексиканец, эквадорец и двое колумбийцев. Контрабандисты задержаны. Предполагается, что партия наркотика, общий вес которого предстоит установить, была отправлена из Эквадора в Мексику и предназначалась в том числе для распространения в США.

По сообщению правоохранителей, во время того, как судно транспортировали на военно-морскую базу, к патрулю попыталась подойти неизвестная рыбацкая лодка. В итоге весь ее экипаж — десятерых эквадорцев — также задержали.

Такие подлодки часто используют наркоторговцы стран Латинской Америки, где производится большая часть кокаина. В конце ноября подобное судно впервые выловили у европейских берегов: испанские полицейские задержали 20-метровую субмарину с примерно тремя тоннами кокаина. Скорее всего, она пересекла Атлантический океан.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)