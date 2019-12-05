Подросток спас застрявшую в 30-метровом колодце трехлетнюю девочку

Четверг, 05 Декабрь 2019 Мир Мир

Подросток спас застрявшую в 30-метровом колодце трехлетнюю девочку

Подросток из китайского уезда Сюньсянь вытащил провалившуюся в 30-метровый колодец трехлетнюю девочку.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ребенок случайно упал в бетонный колодец диаметром 20 сантиметров, когда гулял со своим отцом в субботу, 30 ноября. Девочка застряла и задыхалась от нехватки кислорода. Прибывшие на место спасатели спустили в колодец кислородную трубку.

Отец девочки в отчаянии стоял на коленях перед колодцем и умолял спустить его к дочери, однако дыра в земле была слишком узкой, чтобы туда поместился взрослый человек.

Один из участвовавших в спасательной операции волонтеров предложил спустить в колодец своего сына Ван Минжаня, рассудив, что мальчик достаточно маленький и сильный, чтобы извлечь пострадавшую.

Спасатели объяснили 14-летнему подростку, что делать, после чего он добровольно полез в колодец вниз головой, пытаясь достать девочку. Ему удалось завязать спасательный ремень под ее руками с шестой попытки. В это время наверху спасатели разрывали землю и дробили бетон, чтобы упростить Минжаню работу.

Мальчик рассказал, что когда он спускался вниз в четвертый раз и оказался рядом с ребенком, а затем ему пришлось снова подняться на поверхность, чтобы поправить кислородное оборудование, девочка сказала: «Большой брат, не покидай меня». Он призвал ее быть храброй и пообещал вернуться за ней.

В конце концов, ему удалось извлечь девочку. Ее отвезли в больницу. Угрозы ее жизни нет.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)