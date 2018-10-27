Подросток взорвал автомат по продаже билетов и погиб

Инцидент произошел вечером 20 октября. По предположениям следователей, молодой человек с двумя сообщниками 20 и 15 лет пытался вскрыть автомат с помощью самодельной взрывчатой смеси. В результате переднюю панель устройства отбросило на противоположную платформу, а сам юноша был тяжело ранен. Компаньоны сбежали, бросив его на станции. Работник железной дороги нашел подростка, истекающего кровью, в трех метрах от автомата. Раненого отвезли в реанимацию, но спасти его не удалось.

Как сообщил таблоид Bild, сообщников разыскали и задержали 21 октября. На данный момент полиция считает, что именно погибший был организатором ограбления.