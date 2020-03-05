Подруги детства оказались родными сестрами

Четверг, 05 Март 2020 Мир Мир

Подруги детства оказались родными сестрами

Две женщины из американского штата Пенсильвания после 17 лет дружбы обнаружили, что являются единокровными сестрами. 

31-летняя Эшли Томас (Ashley Thomas) и 29-летняя Тойа Уимберли (Toya Wimberly) познакомились еще в школе и с тех пор были неразлучны. 15 лет назад Томас узнала, что ее воспитал приемный отец. Кем был ее биологический отец, могла сказать только ее мать, но она умерла, так и не назвав его имени.

Раскрыть секрет помогла ее знакомая. Она увидела в Facebook фотографии отца Уимберли и узнала в нем мужчину, который когда-то встречался с матерью Томас. После этого подруги стали подозревать, что у них мог быть общий отец. Тест ДНК подтвердил их догадку.

Известие шокировало мужчину. По его утверждению, он ничего не знал о ребенке, который родился и вырос без него. «Я уязвлен этим, но в то же время счастлив, что эта красивая и успешная девушка была моей дочерью», — признался он журналистам.

Томас и Уимберли считают, что открытие многое объясняет. «Так вот почему мы так похожи, вот почему мы выглядим так одинаково, вот почему мы были неразлучны с шестого класса», — написала в Facebook Уимберли.

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