Подсчитано все золото мира

Такие расчеты приводит Всемирный совет по золоту.

По его данным, по состоянию на конец 2017 года общая масса добытого в мире золота составила 190 040 тонн. Как уточнили в организации, этот объем включает все исторические золотые артефакты. Ежегодно добыча приносит дополнительно 2,5–3 тысячи тонн.

Как подсчитали аналитики организации, из всего объема добытого в истории человечества золота две трети было извлечено из-под земли за период с 1950 года. Почти половина «наземных» запасов золота приходятся на ювелирные украшения (47,7 процента).

Оставшиеся подземные запасы, по мнению специалистов, составляют 54 тысяч тонн. В последние годы золотодобыча росла, однако эксперты прогнозируют, что в грядущие 8-10 лет она замедлится.

Это не первый раз, когда в мире подсчитывают объемы всего добытого золота. В 2012 году американский инвестор Уоррен Баффетт говорил, что если переплавить все золото мира в куб, то его ребро будет иметь длину 20 метров.