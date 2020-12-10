Подведены итоги ежегодной премии "Самый ОК!"

Победителем в номинации "Лучший фильм" стала картина "Лед 2". За нее проголосовали 35% пользователей. "Лед 2" лишь на 3% опередил фильм "Доктор Лиза", который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте - "Стрельцов".

Сериалом года стала комедийно-драматическая "Ольга" от телеканала ТНТ о простой русской женщине из московского микрорайона. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали "Зулейха открывает глаза" (21%) от "России 1" и "Эпидемия" (20%) от телеканала ТВ-3.

Победителем в номинации "Шоу года" стал пятый сезон детского музыкального проекта "Ты супер!", который идет на телеканале НТВ - 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу "Ледниковый период" от Первого канала, третью строчку занял "Решала", который идет на телеканале ЧЕ! (19%).

Хитом года пользователи назвали песню "Девочка танцуй" от дуэта Artik & Asti, 37% пользователей проголосовали за эту композицию. Она обошла трек "Краш" от Клавы Коки & NILETTO, который собрал 21%, и "Французский поцелуй" от Миши Марвина & Ханны (20%).

Одноклассники проводят премию "Самый ОК!" в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.