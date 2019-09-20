Поездка к матери принесла сыну неожиданное богатство

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Мир Мир

Поездка к матери принесла сыну неожиданное богатство

Житель американского штата Мичиган купил лотерейный билет по дороге к матери и сорвал джекпот.

Об этом сообщает портал UPI.

46-летний мужчина заехал на заправку и заодно приобрел билет мгновенной лотереи. «Я не так часто играю в лотерею, но билет 24 Karat Gold привлек мое внимание, — рассказывает американец. — Тогда я и решил рискнуть».

Вернувшись в машину, он тут же проверил результаты розыгрыша. Счастливый билет принес игроку полмиллиона долларов (32 миллиона рублей). «Я не поверил своим глазам и просканировал билет в магазине. Все это оказалось правдой, — вспоминает мужчина. — В голове не укладывалось!»

Победитель планирует потратить денежный приз на покупку нового автомобиля и путешествие по Мичигану.

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