Погибла легенда авиабизнеса

Представители Межгосударственного авиационного комитета подключились к расследованию авиакатастрофы под Франкфуртом-на-Майне, в результате которой погибла 55-летняя Наталия Филева — совладелица авиакомпании S7, жена основателя компании Владислава Филева. В связи с ее гибелью возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, сообщили в СК РФ.

Одномоторный самолет, на котором Наталия Филева летела вместе со своим отцом из Канн, разбился при заходе на посадку и полностью сгорел. По словам очевидцев, самолет шел низко, а звук двигателя якобы прерывался. Затем он пропал с радаров. Через несколько минут в полицию стали звонить люди: там, где видели этот самолет, поднялся столб дыма. Прибывшие на место спасатели застали лишь горящие обломки, пишет ntv.ru.

Филева — человек в авиабизнесе уникальный. Воздушными перевозками они с супругом занялись еще в 90-х и смогли создать группу компаний со вторым после «Аэрофлота» авиапарком. По оценке журнала Forbes, в 2018 году Наталия Филева входила в пятерку богатейших женщин страны с состоянием около 600 млн долларов. Амбиции Филевой не ограничивались только небом: именно она была идеологом частной космической программы.

Для рокового полета из Канн во Франкфурт использовался самолет бизнес-класса Epic LT, на котором Филевы летали часто. Зарегистрирован на авиакомпанию Globus, входившую в состав S7. Кроме того, с 2012 года фирма, разработавшая и производившая эти самолеты, перешла под контроль одной из структур S7 Group. Сам же самолет четыре года назад уже пережил авиационное происшествие. В марте 2015 года при посадке в Домодедово он сел на брюхо, а за штурвалом был супруг Наталии Филевой. Тогда повреждения были минимальными, самолет полностью восстановили.

Что же случилось накануне, выясняет международная комиссия. Данных, по которым можно судить о возможных причинах, крайне мало. Графики на сайте, отслеживающем полеты, не показывают никаких значительных отклонений. Косвенный признак того, что двигатель на момент столкновения мог не работать, — это две лопасти винта без видимых повреждений. Но это лишь догадки.

За штурвалом был очень опытный летчик. Андрей Дыкун был ведущим пилотом-инструктором по авиации общего назначения с допуском на Boeing 737 и Epic LT. В компании, очевидно, его уважали: он стал одним из героев проморолика, посвященного подготовке экипажей.

На поле, где упал самолет, людей не было, что подтвердила глава местной коммуны. Зато по трагическому стечению обстоятельств еще одно смертельное происшествие произошло на трассе неподалеку: полицейская машина, следовавшая к месту катастрофы, попала в ДТП. Погибли двое молодых людей, которые выехали на встречную полосу. Еще трое — в тяжелом состоянии.