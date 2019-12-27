Походы в музей продлевают жизнь

Пятница, 27 Декабрь 2019 Мир Мир

Походы в музей продлевают жизнь

Даже редкие (1-2 раза в год) походы на выставки и в музеи снижают риск ранней смерти на 14%, а посещение музеев раз в несколько месяцев — на 31%.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, их исследование опубликовано в научном журнале British Medical Journal.

Исследователи опросили больше 6,5 тысяч человек в возрасте от 50 лет и старше, выясняя, как часто те посещают выставки, музеи и культурные мероприятия. Исследователи также принимали во внимание социально-экономическое положение опрошенных. Затем участников осмотрели медики и оценили риски преждевременной смерти для каждого.

Более низкая вероятность ранней смерти связана не только с любовью к искусству, но и с более высоким доходом и социальным положением тех, кто чаще ходит в музеи, признали ученые. И все же связь между активным интересом к искусству и долголетием существует, уверены они, сообщает euromag.ru.

Это не первое исследование, изучающее влияние искусства на здоровье людей. Так, за последнее десятилетие несколько исследований в Великобритании и Дании показали, что произведения искусства в больницах помогают пациентам быстрее прийти в норму.

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