Похудевшая Адель спела на свадьбе друзей

Как утверждает британская певица, всё благодаря ее трудам в спортзале и на собственной кухне. По признанию тренера Камилы Гудис, с которой Адель работала над своим телом, следование диете в большей степени дало такие потрясающие результаты.

После фурора, который произвела певица на afterparty премии «Оскар», Адель дала новый повод для обсуждения своей изменившейся фигуры в соцсетях. Девушка появилась в минувшую субботу на свадьбе друзей - гитариста The Maccabees Хьюго Уайта и поэтессы Лауры Докрил, пишет euromag.ru.

На торжественном мероприятии Адель появилась в кремовой футболке и пышной юбке в пол с флористическим принтом и завышенной талией.

К слову, на свадьбе певица была не просто гостьей. Как пишет Hello, Адель выступила в роли священника - право официально заключать браки она получила пару лет назад, обвенчав на заднем дворе своего дома британского комика Алана Карра и его бойфренда, а теперь уже мужа Пола Дрейтона. После певица дала концерт, где вместе с гостями исполнила все свои хиты. Удержаться от съемки на телефон было невозможно - короткие ролики с вечера, звездой которого стала Адель, тут же разлетелись по соцсетям.