Показана самая популярная модель купальника на лето

Вторник, 19 Май 2020 Мир Мир

Показана самая популярная модель купальника на лето

Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года.

На многочисленные фотографии знаменитостей в указанной вещи в соцсетях обратили внимание журналисты Page Six.

Названный купальник состоит из топа-бандо и трусов на высокой талии. При этом топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, углы которого соединяются тонкими бретельками за спиной.

По информации издания, за прошедший месяц в таком бикини фотографировались предпринимательница Кайли Дженнер, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса Ванесса Хадженс, телезвезда Ханна Браун и другие звезды.

На опубликованных в Instagram снимках девушки позировали в купальниках марки Frankies Bikinis. Верхняя часть такого бикини у данного бренда доступна по цене 79-90 долларов.

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