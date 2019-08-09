Поклонники Beatles воссоздали фотографию на Abbey Road

Пятница, 09 Август 2019 Мир Мир

Поклонники Beatles воссоздали фотографию на Abbey Road

В пятидесятую годовщину последнего совместного альбома Beatles, поклонники со всего мира съехались к легендарной улице Abbey Road, чтобы сфотографироваться, как кумиры.

Знаменитая фотография была сделана Йеном Макмилланом в 1969 году.

Снимок попал на обложку альбома и с тех пор очень популярен, пишет euromag.ru.

Abbey Road — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы The Beatles. Работа над Abbey Road проходила с февраля по август 1969 года и стала последним совместным проектом всех четырёх участников ансамбля. Продюсером записи выступил Джордж Мартин, работавший с группой с 1962 года.

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