Поклонники Beatles воссоздали фотографию на Abbey Road

Знаменитая фотография была сделана Йеном Макмилланом в 1969 году.

Снимок попал на обложку альбома и с тех пор очень популярен, пишет euromag.ru.

Abbey Road — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы The Beatles. Работа над Abbey Road проходила с февраля по август 1969 года и стала последним совместным проектом всех четырёх участников ансамбля. Продюсером записи выступил Джордж Мартин, работавший с группой с 1962 года.