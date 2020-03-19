Покойников стали хоронить на камеру из-за пандемии коронавируса

Четверг, 19 Март 2020 Мир Мир

Покойников стали хоронить на камеру из-за пандемии коронавируса

В США из-за пандемии коронавируса похороны стали записывать на видеокамеру, а на траурную церемонию допускать только близких родственников.

Об этом сообщает новостной портал Fox News.

Представители центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали проводить похороны в присутствии только самых близких членов семьи усопшего в качестве мер предосторожности. Они посоветовали похоронным бюро записывать церемонию на видео, чтобы друзья и родственники покойного смогли увидеть процесс захоронения.

В Великобритании также начали проводить похороны дистанционно. Другие же страны пошли на более кардинальные меры, чтобы остановить распространение болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Власти Ирландии рекомендовали отложить проведение похорон. В Италии, которая серьезно пострадала от вспышки китайского вируса, похороны категорически запрещены.

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