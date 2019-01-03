Покупатель-расист довел до слез продавщицу-арабку

Четверг, 03 Январь 2019 Мир Мир

Покупатель-расист довел до слез продавщицу-арабку

Американец, пришедший за покупками в универмаг Macy's в Далласе, штат Техас, унизил продавщицу, которая говорила по-арабски с другой сотрудницей магазина. 

Покупатель-расист потребовал от продавщиц говорить по-английски или «убираться туда, откуда они приехали». Одна из оскорбленных им сотрудниц расплакалась. Когда другие покупатели поддержали арабских продавщиц и сделали замечание расисту, он заявил им, чтобы они тоже убирались из магазина: «Все вы арабы и демократы. Возвращайтесь туда, откуда пришли... Сколько арабов прибежало из леса?»

Один из покупателей, ставших свидетелями инцидента, записал происходящее на видео и выложил в интернет, где ролик быстро стал вирусным. Однако никто из участников конфликта в полицию не обратился.

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