Покупатель-расист довел до слез продавщицу-арабку

Покупатель-расист потребовал от продавщиц говорить по-английски или «убираться туда, откуда они приехали». Одна из оскорбленных им сотрудниц расплакалась. Когда другие покупатели поддержали арабских продавщиц и сделали замечание расисту, он заявил им, чтобы они тоже убирались из магазина: «Все вы арабы и демократы. Возвращайтесь туда, откуда пришли... Сколько арабов прибежало из леса?»

Один из покупателей, ставших свидетелями инцидента, записал происходящее на видео и выложил в интернет, где ролик быстро стал вирусным. Однако никто из участников конфликта в полицию не обратился.