Покупатели ополчились на бренд из-за тел моделей

Посетители сайта обвинили британского ретейлера в продвижении одежды большого размера на телах худых моделей, а также заподозрили компанию в использовании фотошопа, чтобы сделать девушек более тучными.

Пользователи сети Twitter тут же накинулись на компанию с гневными комментариями.

Это не первый случай, когда компания Boohoo подверглась критике за представленную на сайте одежду. В декабре британский бренд раскритиковали за продажу пижамы с принтом «Навязчивое рождественское расстройство», поскольку неуместно используемый термин «Обсессивно-компульсивное расстройство» оскорбляет больных людей.