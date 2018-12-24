Покупатели ополчились на бренд из-за тел моделей

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Мир Мир

Покупатели ополчились на бренд из-за тел моделей

Покупатели ополчились на британский интернет-магазин Boohoo из-за худых моделей, рекламирующих одежду плюс-сайз размера.

Посетители сайта обвинили британского ретейлера в продвижении одежды большого размера на телах худых моделей, а также заподозрили компанию в использовании фотошопа, чтобы сделать девушек более тучными.

Пользователи сети Twitter тут же накинулись на компанию с гневными комментариями.

Это не первый случай, когда компания Boohoo подверглась критике за представленную на сайте одежду. В декабре британский бренд раскритиковали за продажу пижамы с принтом «Навязчивое рождественское расстройство», поскольку неуместно используемый термин «Обсессивно-компульсивное расстройство» оскорбляет больных людей.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья