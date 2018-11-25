Полицейских в форме отказались пустить на гей-парад

Воскресенье, 25 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Полицейских в форме отказались пустить на гей-парад

Организаторы самого крупного в Новой Зеландии гей-парада объявили, что не хотят видеть среди участников офицеров полиции в форме.

Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Полицейские, как правило, принимают участие в шествиях. Однако на следующий парад, который пройдет в феврале 2019 года, их не собираются пускать, так как часть ЛГБТ-сообщества чувствует себя некомфортно рядом с полицейскими.

Решение организаторов вызвало возмущение у многих участников: представители вооруженных сил страны уже отказываются от участия в знак солидарности с коллегами из полиции. Мероприятие отказались поддерживать и компании-спонсоры, в том числе банк Westpac, мобильный оператор Vodafone и Банк Новой Зеландии.

«В этой ситуации стоило встать на сторону полиции. Мы бы встали на сторону любой исключенной таким образом группы, мы настаиваем на открытости для всех», — значится в пресс-релизе Vodafone.

Решение неоднозначно восприняли и в ЛГБТ-сообществе: благотворительный фонд Rainbow New Zealand тоже отказался от спонсорства гей-парада. В его заявлении говорится, что запрет на полицейскую форму был, судя по всему, принят под давлением «маленького, но громогласного меньшинства» и противоречит мнению большей части сообщества.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья